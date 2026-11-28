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बूथ लेवल अधिकारियों ने आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया समझाई और फार्म भरवाए। मतदाता सूची से अपात्र नाम हटवाने के आवेदन भी मिले। नाम और पते में संशोधन के लिए भी लोगों ने फार्म जमा किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है। एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया है।17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। नया नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा। नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का उपयोग करना होगा। दर्ज विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 भरना जरूरी है। उदित नारायण सेंगर ने पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की। रविवार को भी विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।