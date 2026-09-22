मिशन 2027: मेरठ के सरधना में पीडीए चौपाल, ग्रामीणों से संवाद कर संगठन मजबूत करने पर जोर
सरधना के पिठलोकर गांव में सपा के पीडीए जनसंपर्क अभियान के तहत चौपाल आयोजित हुई। नेताओं ने ग्रामीणों से संवाद किया और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने व अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया।
विस्तार
मेरठ से सटे सरधना में समाजवादी पार्टी के पीडीए जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के गांव पिठलोकर में पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में सपा नेताओं ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान गांव और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया।
ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनीं
चौपाल को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे दमनकारी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता, किसानों, मजदूरों और युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता से संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ लगातार सक्रिय रहना होगा।
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पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी पर जोर
सपा नेता चौधरी वसीम राजा ने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने से सामाजिक समरसता और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनने और उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की चर्चा
चौपाल में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी पार्टी कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
इस दौरान गुलफाम सैफी, बबलू एडवोकेट, हसीन चौधरी, इरशाद प्रधान, गिरेन्द्र प्रधान, मास्टर इस्माईल, जुल्फिकार राणा, इमरान पूठ, सलमान, रोशन रहमान, मुरसलीन आदि मौजूद रहे।