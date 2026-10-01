Meerut News: आज मेरठ पहुंचेंगी पारुल चौधरी, होगा भव्य स्वागत
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:09 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में दो कांस्य पदक जीतने के बाद मेरठ के इकलौता गांव की निवासी एथलीट पारुल चौधरी आज मेरठ पहुंचेंगी। इस मौके पर शहरवासियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
पारुल चौधरी ने दूसरी बार एशियन गेम्स में दो पदक जीते हैं। दो एशियन गेम्स में उनके चार पदक हो गए हैं। वर्ष 2023 एशियन गेम्स में उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता था। अब वर्ष 2026 एशियन गेम्स में उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य और 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता है। वह बृहस्पतिवार देर रात दिल्ली पहुंची। शुक्रवार सुबह लगभग दस बजे वह यहां मेरठ पहुंचेंगी। दिल्ली में यूपी पुलिस के द्वारा उनका स्वागत होगा। इसके बाद यहां मेरठ में भी उनके भव्य स्वागत की तैयारी है।
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मेरठ। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में दो कांस्य पदक जीतने के बाद मेरठ के इकलौता गांव की निवासी एथलीट पारुल चौधरी आज मेरठ पहुंचेंगी। इस मौके पर शहरवासियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
पारुल चौधरी ने दूसरी बार एशियन गेम्स में दो पदक जीते हैं। दो एशियन गेम्स में उनके चार पदक हो गए हैं। वर्ष 2023 एशियन गेम्स में उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता था। अब वर्ष 2026 एशियन गेम्स में उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य और 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता है। वह बृहस्पतिवार देर रात दिल्ली पहुंची। शुक्रवार सुबह लगभग दस बजे वह यहां मेरठ पहुंचेंगी। दिल्ली में यूपी पुलिस के द्वारा उनका स्वागत होगा। इसके बाद यहां मेरठ में भी उनके भव्य स्वागत की तैयारी है।
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