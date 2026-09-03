Meerut News: तोता लापता, सूचना देने वाले को मिलेगा दस हजार इनाम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:36 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पूर्वा महावीर के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद असद ने बताया कि उनका पालतू नर पहाड़ी तोता पिछले 6 दिन से गायब है। काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उनके परिवार के सभी सदस्य बेहद गमगीन है। उन्होंने तोते की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की है।
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मेरठ। पूर्वा महावीर के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद असद ने बताया कि उनका पालतू नर पहाड़ी तोता पिछले 6 दिन से गायब है। काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उनके परिवार के सभी सदस्य बेहद गमगीन है। उन्होंने तोते की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की है।