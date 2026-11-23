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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। इंडियन पेंट्स ट्रेड एसोसिएशन (आईपीटीए) मेरठ अध्याय ने बच्चा पार्क आईएमए सभागार में पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया। इस सांस्कृतिक संध्या में पेंट कारोबार से जुड़े व्यापारियों और उनके परिवारों ने उत्साह से भाग लिया। आयोजन में व्यापारिक एकजुटता और आपसी भाईचारे की झलक दिखी।आईपीटीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार माहेश्वरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार माहेश्वरी ने समारोह को संबोधित किया। मंडलीय अध्यक्ष अतुल गुप्ता, मंडलीय समन्वयक आशीष माहेश्वरी और मेरठ अध्याय के अध्यक्ष नितिन गर्ग ने अतिथियों का स्वागत किया। महासचिव वकुल मित्तल और कोषाध्यक्ष अमित गोयल भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आए कलाकारों की शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां रहीं। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से सभागार में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आयोजन उल्लास और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ।प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति और आईपीटीए का संदेशकार्यक्रम में शिक्षक श्रीचंद्र शर्मा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा नेता संजीव जैन सिक्का और भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक रस्तोगी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि समारोह ने यह संदेश दिया कि आईपीटीए केवल व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन नहीं है। यह व्यापारियों और उनके परिवारों को जोड़ने वाला एक मजबूत पारिवारिक मंच भी है। सभी पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।