शहादत: मनीष का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही मची चीख-पुकार, तिरंगे में लिपटे पति को देख बेसुध हुईं पत्नी बुलबुल
हिसार में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुए शामली के लांस नायक मनीष का पार्थिव शरीर सोमवार को भाज्जू गांव पहुंचा। पति को तिरंगे में लिपटा देखकर पत्नी बुलबुल बार-बार बेहोश हुईं। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
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मेरठ कैंट में सैन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद मनीष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भाज्जू लाया गया। शव पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए जुट गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार की महिलाओं की चीत्कार से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में जुटे रहे।
तिरंगे में लिपटे पति को देख बेसुध हुईं बुलबुल
मनीष का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पत्नी बुलबुल खुद को संभाल नहीं सकीं। पति को तिरंगे में लिपटा देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगीं और बार-बार बेहोश हो गईं। परिवार के अन्य सदस्यों की आंखें भी नम थीं। गांव के लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे।
परिजनों के अनुसार, दीपावली की छुट्टियों में मनीष घर आए थे। ड्यूटी पर वापस लौटते समय उन्होंने दिसंबर में फिर घर आने का वादा किया था। परिवार को उनके लौटने का इंतजार था, लेकिन उनका यह वादा अधूरा रह गया। मनीष की शहादत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
डेढ़ साल पहले हुई थी शादी
मनीष का विवाह करीब डेढ़ साल पहले मेरठ के सरूरपुर खुर्द निवासी बुलबुल के साथ हुआ था। वह तीन बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी शहादत से पत्नी के साथ ही माता-पिता और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।