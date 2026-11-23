मौसम का बदला मिजाज: वेस्ट यूपी में हवा चलने पर भी नहीं घटा प्रदूषण; मेरठ का AQI 191, गाजियाबाद में 235
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलाव के बीच प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। सोमवार सुबह मेरठ का एक्यूआई 191, बागपत का 179, गाजियाबाद का 235 और मुजफ्फरनगर का 164 दर्ज किया गया। वहीं, तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से रात और सुबह ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।
विस्तार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार सुबह हवा की गति अन्य दिनों के मुकाबले अधिक रही, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में खास कमी नहीं आई। मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) एक बार फिर 200 के करीब पहुंच गया।
सोमवार सुबह मेरठ में एक्यूआई 191 दर्ज किया गया, जबकि गाजियाबाद में यह 235 तक पहुंच गया। बागपत में 179 और मुजफ्फरनगर में 164 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। चारों जिलों में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही।
यह भी पढ़ें: आरएसएस प्रमुख का दौरा: मोहन भागवत बोले-भारत को पुरानी नींव पर खड़ा करना होगा, विश्व को देश के ज्ञान की जरूरत
हवा चलने के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं
मौसम में बदलाव और हवा की गति बढ़ने के बावजूद मेरठ समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण का असर बना हुआ है। मेरठ का एक्यूआई 191 पहुंचने से लोगों को एक बार फिर खराब होती हवा का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है। दिन में हवा की गति बढ़ने और हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन इससे प्रदूषण पूरी तरह कम नहीं हो रहा है।
आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर इसी तरह बने रहने की संभावना है। खासकर सुबह के समय वातावरण में धुंध और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं।
तापमान गिरने से रात में बढ़ेगी ठंड
मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने के साथ ठंड का असर भी बदल रहा है। तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से रात के समय सर्दी बढ़ेगी। सुबह के वक्त भी ठंडक महसूस होने लगी है।
आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों की जरूरत बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के साथ प्रदूषण और बढ़ती ठंड, दोनों से सतर्क रहने की जरूरत है।