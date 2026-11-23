हवा चलने के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं

मौसम में बदलाव और हवा की गति बढ़ने के बावजूद मेरठ समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण का असर बना हुआ है। मेरठ का एक्यूआई 191 पहुंचने से लोगों को एक बार फिर खराब होती हवा का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है। दिन में हवा की गति बढ़ने और हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन इससे प्रदूषण पूरी तरह कम नहीं हो रहा है।



आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर इसी तरह बने रहने की संभावना है। खासकर सुबह के समय वातावरण में धुंध और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं।