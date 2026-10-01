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Meerut News: गांधी जयंती पर छात्राओं ने पोस्टरों में उकेरे सत्य-अहिंसा के संदेश

Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
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On Gandhi Jayanti, female students depicted messages of truth and non-violence on posters.
सरधना। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में सेंट जोसेफ्स गर्ल्स डिग्री
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में सेंट जोसेफ्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चित्रकला विभाग की ओर से छात्राओं के लिए पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राओं ने पोस्टरों के माध्यम से गांधीजी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रसेवा के विचारों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया।

प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य सिस्टर क्रिस्टीना लुईस के संरक्षण में चित्रकला विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शबाहत की ओर से किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में गांधीजी के जीवन-दर्शन और आदर्शों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना रहा। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में इतिहास विभाग की शिवानी और संस्कृत विभाग की पूजा शामिल रहीं। निर्णायक मंडल ने छात्राओं के पोस्टरों का विषय-वस्तु, मौलिकता, रचनात्मकता, कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में इतबानूर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सानिया सलीम और सलोनी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहीं। अजरा सना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जेनदट, सोनी कश्यप और सिमरन को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
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