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प्रतियोगिता में 20 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसकी विशेषता थी कि प्रतिभागियों को तत्काल विषय दिया गया। उन्हें मात्र दो मिनट के भीतर संस्कृत भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना था। ब्रह्मचारी निर्झर आनन्द ने अपने परिष्कृत और धाराप्रवाह संस्कृत संभाषण से निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। निर्णायक मंडल में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहविभागाध्यक्ष डॉ. प्रशांत शर्मा, जेएनयू के डॉ. टी. महेंद्रम और एनएएस महाविद्यालय, मेरठ की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. उमा शर्मा शामिल थे।दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो. भारतेंदु पांडेय ने गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति विवेकानंद सरस्वती के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल भारतीय संस्कृति के पुनरुज्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रह्मचारी निर्झर आनंद की इस उपलब्धि से गुरुकुल प्रभात आश्रम में हर्ष का वातावरण है। आश्रम के सदस्य सुबोध ने बताया कि यह सफलता संस्कृत भाषा के अध्ययन और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए गुरुकुल के प्रयासों का गौरवपूर्ण परिणाम है।