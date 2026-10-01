मेरठ: अखिलेश यादव से मिले नरवैर सिंह खालसा, सिख समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रखी मांग;

हस्तिनापुर सीट को लेकर भी हुई चर्चा

खालसा के अनुसार, मुलाकात में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी बातचीत हुई। उन्होंने अखिलेश यादव के सामने क्षेत्र में कई संभावित दावेदारों की ओर से टिकट पक्का होने के दावों का मुद्दा रखा।



अखिलेश ने सक्रिय नेताओं को मौका देने की बात कही

खालसा के अनुसार, अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देगी, जो लगातार जनता के बीच रहकर उनके सुख-दुख में शामिल होते हैं और संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं।



उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के दौरान केवल सिफारिश को आधार नहीं बनाया जाएगा। संबंधित नेता की जनता के बीच सक्रियता, संगठन में भूमिका और क्षेत्र में उसकी भागीदारी को भी देखा जाएगा।



सिरोपा भेंट कर किया सम्मानित

मुलाकात के दौरान जलालपुर जोरा निवासी बाबा सुखदेव सिंह गंगा बांध वालों ने अखिलेश यादव को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ज्ञानी जसकरण सिंह, अजय अधाना, मेरठ जिला उपाध्यक्ष संदीप जाटव और सभासद अवनीश चौधरी मौजूद रहे।