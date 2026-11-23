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मेरठ में मदरसे में बच्चों ने उठाए हाथ, की दुआ

मेरठ में भाजपा नेता हसीन यासीन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एक मदरसे में हुआ, जहां हाफिज-ए-कुरान बच्चे और मौलवी मौजूद रहे।



मदरसे में सावित्री देवी की तस्वीर वाला बैनर भी लगाया गया था। बच्चों ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की। इस दौरान वक्ताओं ने इंसानियत को सबसे ऊपर बताते हुए कहा कि मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने आपसी सद्भाव और दूसरों की मदद करने का संदेश भी दिया।



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