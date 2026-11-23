मेरठ: सीएम की मां के निधन पर में मुस्लिम समाज ने की दुआ, मुजफ्फरनगर मंदिर में व्यापार मंडल ने दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर मेरठ में मुस्लिम समाज ने मदरसे में सामूहिक दुआ की। वहीं, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में व्यापार मंडल ने मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गों और संगठनों ने शोक व्यक्त किया। मेरठ में मुस्लिम समाज की ओर से मदरसे में सामूहिक दुआ की गई। वहीं, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में ठाकुरद्वारा मंदिर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। दोनों स्थानों पर लोगों ने दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई।
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मेरठ में भाजपा नेता हसीन यासीन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एक मदरसे में हुआ, जहां हाफिज-ए-कुरान बच्चे और मौलवी मौजूद रहे।
मदरसे में सावित्री देवी की तस्वीर वाला बैनर भी लगाया गया था। बच्चों ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की। इस दौरान वक्ताओं ने इंसानियत को सबसे ऊपर बताते हुए कहा कि मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने आपसी सद्भाव और दूसरों की मदद करने का संदेश भी दिया।
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन की ओर से ठाकुरद्वारा मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
सभा में संगठन के अध्यक्ष निर्दोष जैन, भानू शर्मा, संजीव गोयल, अनूप गोयल, विपुल विक्रम सिंह, रजत गोयल, डॉ. रणजीत गोरसी, कपिल मित्तल, केपी सिंह और सुशील वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।