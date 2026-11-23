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प्रशिक्षण में पालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण कांत मिश्रा ने मंडल कार्यक्रम प्रबंधक कुनाल किशोर और जिला कार्यक्रम प्रबंधक अमरनाथ के साथ कर्मचारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने की जानकारी दी।कार्यक्रम के दौरान नए नियमों के प्रावधानों, बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान, उनकी जिम्मेदारियों और स्थानीय निकायों की भूमिका पर चर्चा की गई। बताया गया कि बड़े संस्थान, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय और आवासीय परिसर अपने स्तर पर ही कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। गीले व सूखे कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और नियमों के अनुपालन पर जोर दिया गया। साथ ही निकायों को जनजागरुकता बढ़ाने, निगरानी करने और दायित्वों का पालन कराने के दिशा-निर्देश दिए। कर्मचारियों से नियमों का गंभीरता से पालन कर शहर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई।