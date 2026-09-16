Meerut News: साप्ताहिक पैठ में पालिका ईओ का सीयूजी मोबाइल चोरी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:51 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:51 PM IST
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सरधना। नगर में रविवार को लगने वाली साप्ताहिक पैंठ में शुल्क वसूली का निरीक्षण करने पहुंचीं नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला का चोरों ने सीयूजी सिम लगा मोबाइल चोरी कर लिया। घटना के बाद ईओ ने सरधना थाने में मोबाइल चोरी की तहरीर दी है। फिलहाल चोरी हुए मोबाइल का सीयूजी नंबर बंद है।
रविवार को अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला पैंठ में शुल्क वसूली का निरीक्षण करने पहुंची थीं। इसी दौरान भीड़ के बीच चोरों ने उनके पर्स से सीयूजी सिम लगा मोबाइल चोरी कर लिया। निरीक्षण पूरा होने के बाद ईओ को फोन पर बात करनी थी तो मोबाइल गायब मिला। काफी देर तक मोबाइल की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अधिशासी अधिकारी ने थाने में मोबाइल चोरी की तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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रविवार को अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला पैंठ में शुल्क वसूली का निरीक्षण करने पहुंची थीं। इसी दौरान भीड़ के बीच चोरों ने उनके पर्स से सीयूजी सिम लगा मोबाइल चोरी कर लिया। निरीक्षण पूरा होने के बाद ईओ को फोन पर बात करनी थी तो मोबाइल गायब मिला। काफी देर तक मोबाइल की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अधिशासी अधिकारी ने थाने में मोबाइल चोरी की तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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