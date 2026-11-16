Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   MP demands development of Bhola Jhal from the Chief Minister

Meerut News: सांसद ने मुख्यमंत्री से की भोला झाल के विकास की मांग

Mon, 16 Nov 2026 07:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:33 PM IST
विज्ञापन
MP demands development of Bhola Jhal from the Chief Minister
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जानीखुर्द (मेरठ)। बागपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार सांगवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने मेरठ जनपद के जानी क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल भोला झाल के समग्र विकास की पुरजोर मांग की है। सांसद ने कहा कि यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की असीम संभावनाओं के लिए विशेष महत्व रखता है।
उन्होंने जानी में प्रेस वार्ता में बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भोला झाल के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई थी। यह परियोजना इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। जो कि लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित है।
विज्ञापन

प्रस्तावित विकास कार्यों में भोला झाल में पर्यटन की दृष्टि से जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। इसमें पर्यटकों के लिए बेहतर प्रबंध और स्थल का सुंदरीकरण करना भी शामिल है। मेरठ के खड़ौली स्थित एनएच-58 से भोला झाल तक सड़क का चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है। मार्ग पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाकर उचित प्रकाश व्यवस्था करना भी इस परियोजना का हिस्सा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रस्ताव में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौका विहार, कायकिंग और पैडल नौका विहार जैसे जल खेल गतिविधियों का विकास करना भी था। राजकुमार सांगवान ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जोर दिया कि इन विकास कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को गति मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed