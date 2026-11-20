सरधना। सरधना-मेरठ मार्ग पर मढ़ियाई गांव के पास बृहस्पतिवार रात कार की तेज रोशनी के कारण बाइक सवार को सड़क पर चल रही भैंसा-बुग्गी दिखाई नहीं दी। इससे बाइक बुग्गी से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को सीएचसी सरधना में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया।मेरठ के 60 फुटा रोड निवासी सलमान पुत्र मोमीन बृहस्पतिवार को अपने छोटे भाई शेरखान और साले नौशाद के साथ काम के सिलसिले में सरधना आए थे। देर शाम काम निपटाने के बाद तीनों बाइक से मेरठ लौट रहे थे। बाइक सलमान चला रहा था। मढ़ियाई गांव के पास सामने से आ रही कार की तेज रोशनी के चलते बाइक चालक को सड़क पर आगे चल रही भैंसा-बुग्गी दिखाई नहीं दी। इसी दौरान बाइक बुग्गी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी सरधना पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, बाइक चला रहे सलमान ने हेलमेट पहन रखा था। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।