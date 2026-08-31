Meerut News: मोहित राव गौतम बने रालोद एससी-एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:20 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:20 PM IST
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रोहटा। राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन में फेरबदल करते हुए मेरठ जिले के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर गांव रोहटा निवासी मोहित राव गौतम को नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ से उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई। नियुक्ति की जानकारी मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मोहित राव गौतम ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को समाज के बीच पहुंचाना और एससी-एसटी समाज के लोगों की समस्याओं को मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नियुक्ति पर रालोद कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों ने मोहित राव गौतम को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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