Meerut News: मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

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ज्ञापन में मांग की गई कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और तकनीकी त्रुटि पाए जाने पर कानून के दायरे में सुधार का मौका दिया जाए, न कि बुलडोजर कार्रवाई की जाए। साथ ही मस्जिद का पुनर्निर्माण कराए जाने और शांति-सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में डॉ. जुनैद कुरैशी, किशोर वाल्मीकि, सुफियान, गुलजार, शहबाज, नाजिम आदि मौजूद रहे।

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मवाना। सहारनपुर कलक्ट्रेट स्थित मस्जिद को प्रशासनिक कार्रवाई में गिराए जाने के विरोध में सोमवार को पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉ. जुनैद कुरैशी के नेतृत्व में ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। ज्ञापन में बताया कि सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को 5 सितंबर की रात बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। आरोप लगाया कि यह भूमि 1947 से पूर्व याकूब खान द्वारा दी गई थी। प्रशासन ने बिना किसी उचित सुनवाई, विधिक अवसर या अपीलीय प्रक्रिया का पालन किए यह कार्रवाई की, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।