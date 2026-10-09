Meerut: आठ घंटे धरने के बाद महिलाओं ने थामी मशाल, कमिश्नरी कूच पर पुलिस ने रोका; 15 दिन में समाधान का आश्वासन

मेरठ के शंकरनगर में सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई की समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को महिलाओं ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। करीब आठ घंटे तक धरना देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर महिलाओं ने मशाल थाम ली और कमिश्नरी की ओर बढ़ने लगीं। पुलिस ने घंटाघर पर उन्हें रोक लिया। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी लौट गए।

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आठ ट्रैक्टर-ट्रॉली से नगर निगम पहुंचे प्रदर्शनकारी

वार्ड-6 के पार्षद प्रशांत कसाना के नेतृत्व में बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे 100 से अधिक लोग आठ ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर नगर निगम परिसर पहुंचे। मौके पर अधिकारी नहीं मिलने पर लोगों ने धरना शुरू कर दिया। महिलाओं ने बताया कि शंकरनगर में करीब 35 साल से सड़क और पेयजल की समस्या बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण हादसों का खतरा रहता है। उनका दावा है कि तीन साल के भीतर एक मासूम सहित आठ लोगों की हादसों में मौत हो चुकी है।