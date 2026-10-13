मेरठ: डीजे की तेज आवाज से बिगड़ी महिला की हालत, प्रसव के एक घंटे बाद मौत, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

प्रसव के बाद बिगड़ी थी यासमीन की तबीयत

शिकायतकर्ता कृष्णा राजपूत के मुताबिक, 25 सितंबर 2026 को यासमीन को प्रसव के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां ऑपरेशन यानी सिजेरियन के जरिए उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि प्रसव के करीब एक घंटे बाद क्षेत्र में तेज आवाज में DJ बज रहा था, इसी दौरान यासमीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई।



महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इस घटना के लिए तेज ध्वनि को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, अस्पताल प्रशासन की ओर से कथित तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ने और दौरे पड़ने की बात कही गई थी। महिला की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।