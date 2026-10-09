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मेरठ: पति के प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी ने चाकू से प्राइवेट पार्ट पर किया वार, अस्पताल में चल रहा है उपचार

Fri, 09 Oct 2026 03:07 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 09 Oct 2026 03:07 AM IST
सार

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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Meerut: Wife stabs husband in the private parts, suspecting him of having an affair
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के जैद गार्डन में पति नदीम के किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी शबाना ने बृहस्पतिवार को चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार पति के प्राइवेट पार्ट पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि जैद गार्डन निवासी शबाना को नदीम पर किसी और महिला से प्रेम प्रसंग का शक था। इसको लेकर दंपती में काफी समय से विवाह चल रहा था। बृहस्पतिवार सुबह भी दोनों के बीच मामले को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर महिला ने चाकू उठा लिया और पति पर हमला कर दिया। हमले के दौरान चाकू नदीम के प्राइवेट पार्ट पर लग गया। 
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गंभीर चोट लगने के कारण वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पीड़ित का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि युवक गंभीर अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल नदीम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। हमले के बाद महिला ने घर से भागने का प्रयास किया था।
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 परिवार के सदस्यों ने महिला को पकड़ लिया। घटना के बाद घर के बाहर लोगों की भी एकत्र हो गई। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सीओ कोतवाली का कहना है कि घायल के मेडिकल और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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