वेस्ट यूपी मौसम: दिन में गर्मी का असर बरकरार, रात में थोड़ी राहत; बारिश थमते ही एक्यूआई 200 के पार
मेरठ में बारिश थमने के बाद दिन में तेज धूप से गर्मी का असर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास है, जबकि बारिश रुकने के बाद एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है।
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मेरठ में बारिश थमने के बाद मौसम ने फिर करवट ली है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका है। वहीं, रात में हवा में नमी बढ़ने से मौसम अपेक्षाकृत राहत देने लगा है। सुबह और देर रात हल्की ठंडक का अहसास भी होने लगा है।
दिन में तेज धूप, रात में राहत
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो-तीन दिन मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में धूप तेज रहने के कारण तापमान सामान्य से कुछ अधिक रह सकता है। वहीं, रात के समय नमी बढ़ने से मौसम सुहावना रहने की संभावना है।
बारिश के बाद वातावरण में आई ठंडक का असर अभी रात के तापमान पर बना हुआ है। इससे सुबह और देर रात मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।
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बारिश रुकी तो फिर बढ़ने लगा प्रदूषण
लगातार बारिश के दौरान हवा साफ होने से मेरठ में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया था। अब बारिश रुकने के बाद वायु प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है।
हवा में धूल और प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ने से सुबह और शाम प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई और हवा की गति कम रही तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में सुबह खुले में व्यायाम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
किसानों को भी मिली राहत
बारिश रुकने के बाद खेतों में जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में धीरे-धीरे राहत मिल रही है। धूप निकलने से खेतों में अतिरिक्त नमी कम होने लगी है। किसान खरीफ फसलों की देखभाल के साथ आगामी रबी सीजन की तैयारियों में जुट सकेंगे।