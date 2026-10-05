वेस्ट यूपी मौसम: दिन में गर्मी का असर बरकरार, रात में थोड़ी राहत; बारिश थमते ही एक्यूआई 200 के पार

बारिश रुकी तो फिर बढ़ने लगा प्रदूषण

लगातार बारिश के दौरान हवा साफ होने से मेरठ में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया था। अब बारिश रुकने के बाद वायु प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है।



हवा में धूल और प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ने से सुबह और शाम प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई और हवा की गति कम रही तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में सुबह खुले में व्यायाम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।



किसानों को भी मिली राहत

बारिश रुकने के बाद खेतों में जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में धीरे-धीरे राहत मिल रही है। धूप निकलने से खेतों में अतिरिक्त नमी कम होने लगी है। किसान खरीफ फसलों की देखभाल के साथ आगामी रबी सीजन की तैयारियों में जुट सकेंगे।