फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Varsha Kaushik appointed State General Secretary of the BJP Mahila Morcha; a party worker for 29 years

मेरठ: वर्षा कौशिक बनीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री, 29 साल पुरानी कार्यकर्ता, संभाल चुकीं कई पद

Thu, 01 Oct 2026 07:48 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 01 Oct 2026 07:48 PM IST
सार

शास्त्रीनगर की रहने वाली वर्षा कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है।

विज्ञापन
Meerut: Varsha Kaushik appointed State General Secretary of the BJP Mahila Morcha; a party worker for 29 years
वर्षा कौशिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बृहस्पतिवार देर शाम महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। इसमें मेरठ को भी खास तवज्जो दी गई है। शास्त्रीनगर की रहने वाली वर्षा कौशिक को प्रदेश महामंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है। 

विज्ञापन


भाजपा में 1997 से जुड़ीं वर्षा पार्टी में लगातार सक्रिय हैं। वह 2010 में मंडल उपाध्यक्ष, 2013 में महिला मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष, 2015 में महिला सम्मेलन की महानगर संयोजिका और 2016 में पश्चिम क्षेत्र की क्षेत्रीय संयोजिका रहीं। साल 2018 में उन्हें महिला मोर्चा में महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और 2021 में मोर्चा में वह पउप्र की क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहीं। 
विज्ञापन


वर्षा कौशिक ने बताया कि उनके पति नीरज कौशिक भी भाजपा से जुड़े हैं। वर्षा की सास शकुंतला कौशिक भाजपा में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री के साथ ही कद्दावर नेता रह चुकी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed