मेरठ: लिब्रा होटल में सेना के हवलदार की मौत, पुलिस ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर निकाला शव, जांच शुरू

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सदर बाजार थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित लिब्रा होटल में मंगलवार शाम अंबाला निवासी सैन्यकर्मी पलविंदर सिंह (35) का शव वॉशरूम में पड़ा मिला। वे बीमारी के चलते मिलिट्री अस्पताल मेरठ में भर्ती थे। मंगलवार को डिस्चार्ज होने के बाद अपने साथी के साथ रुड़की जाने की तैयारी कर रहे थे। सेना और पुलिस के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अंबाला निवासी पलविंदर सिंह सेना में हवलदार के पद पर रुड़की में तैनात थे। बीमारी के कारण उन्हें 30 सितंबर को मिलिट्री अस्पताल मेरठ में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद वे अपने साथी नायब सूबेदार सौरभ व यशवीर के साथ रुड़की जाने के लिए निकले थे।

रुड़की रवाना होने से पहले तीनों कुछ समय के लिए दिल्ली रोड स्थित लिब्रा होटल पहुंचे और वहां एक टेबल बुक की। कुछ देर बाद पलविंदर ने साथी से वॉशरूम जाने की बात कही और अंदर चले गए। करीब आधा घंटा बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं आए तो साथी को चिंता हुई।



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