मेरठ: काशी प्लाजा पर टोल फ्री कराने को लेकर अधिवक्ताओं का हंगामा, सिवाया में कर्मचारियों को डंडों से पीटा
मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर निकली न्याय यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं की कर्मचारियों से नोकझोंक हुई। वहीं सिवाया टोल पर कर्मचारियों से मारपीट के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए।
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मेरठ में टोल प्लाजा पर दो अलग-अलग घटनाओं में विवाद और मारपीट के मामले सामने आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर न्याय यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं की बुधवार को काशी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से नोकझोंक हो गई। गुरुवार को सुबह काफी संख्या में अधिवक्ता काशी टोल पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया।
टोल फ्री कराने की मांग पर शुरू हुआ विवाद धक्का-मुक्की और हंगामे तक पहुंच गया। अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को दोबारा टोल फ्री कराने की चेतावनी दी है। वहीं, सिवाया टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने को लेकर कर्मचारियों से मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की न्याय यात्रा चल रही है। बुधवार को गाजियाबाद से लौट रही न्याय यात्रा में शामिल अधिवक्ता शाम करीब चार बजे काशी टोल प्लाजा पहुंचे। यहां उन्होंने टोल फ्री करने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर टोल कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। कुछ देर में दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और हंगामा होने लगा।
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने बताया कि टोल प्लाजा पर कर्मचारियों और मैनेजर ने अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई। अधिवक्ता रामकुमार सहित अन्य ने भी इस पर रोष जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रही न्याय यात्रा के दौरान टोल फ्री करने का अनुरोध किया गया था।
विवाद के बाद मेरठ बार एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को सभी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवक्ता सुबह 10 बजे काशी टोल प्लाजा पहुंचेंगे और टोल पूरी तरह फ्री कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बुधवार को हुए घटनाक्रम के बाद अब बृहस्पतिवार को भी टोल पर पहुंचकर विरोध जताया जाएगा।
वहीं, सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई थी, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी घटना हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा की है। मंगलवार रात टोल टैक्स मांगने पर कार सवार युवकों ने दो कर्मचारियों को लात-घूंसों और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। टोल कर्मचारियों ने दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनके साथ आए अन्य युवक मौके से भाग गए।
परतापुर थाना क्षेत्र के काजुमाबाद निवासी सचिन ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह अपने साथी अनुज के साथ टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहा था। मंगलवार रात तीन-चार गाड़ियों में सवार युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि वे टोल टैक्स दिए बिना बूम हटाकर निकलने का प्रयास करने लगे। सचिन और अनुज ने इसका विरोध करते हुए टोल टैक्स जमा कराने को कहा तो युवक भड़क गए।
तहरीर के मुताबिक, कार सवार युवकों ने दोनों कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और लात-घूंसों व डंडों से मारपीट कर दी। हमले में सचिन और अनुज घायल हो गए। शोर सुनकर अन्य टोल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दो युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में पानीपत के अतवाला गांव निवासी अभिषेक और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के बिटन गांव निवासी खुशहाल शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ आए अन्य युवकों की भूमिका और घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।