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काशी टोल पर टोल फ्री कराने को लेकर विवाद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की न्याय यात्रा चल रही है। बुधवार को गाजियाबाद से लौट रही न्याय यात्रा में शामिल अधिवक्ता शाम करीब चार बजे काशी टोल प्लाजा पहुंचे। यहां उन्होंने टोल फ्री करने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर टोल कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। कुछ देर में दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और हंगामा होने लगा।



मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने बताया कि टोल प्लाजा पर कर्मचारियों और मैनेजर ने अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई। अधिवक्ता रामकुमार सहित अन्य ने भी इस पर रोष जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रही न्याय यात्रा के दौरान टोल फ्री करने का अनुरोध किया गया था।





बृहस्पतिवार को टोल फ्री कराने की चेतावनी

विवाद के बाद मेरठ बार एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को सभी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवक्ता सुबह 10 बजे काशी टोल प्लाजा पहुंचेंगे और टोल पूरी तरह फ्री कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बुधवार को हुए घटनाक्रम के बाद अब बृहस्पतिवार को भी टोल पर पहुंचकर विरोध जताया जाएगा।



वहीं, सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई थी, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।





सिवाया टोल पर टैक्स मांगने पर कर्मचारियों से मारपीट

दूसरी घटना हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा की है। मंगलवार रात टोल टैक्स मांगने पर कार सवार युवकों ने दो कर्मचारियों को लात-घूंसों और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। टोल कर्मचारियों ने दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनके साथ आए अन्य युवक मौके से भाग गए।



परतापुर थाना क्षेत्र के काजुमाबाद निवासी सचिन ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह अपने साथी अनुज के साथ टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहा था। मंगलवार रात तीन-चार गाड़ियों में सवार युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि वे टोल टैक्स दिए बिना बूम हटाकर निकलने का प्रयास करने लगे। सचिन और अनुज ने इसका विरोध करते हुए टोल टैक्स जमा कराने को कहा तो युवक भड़क गए।



