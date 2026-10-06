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मेरठ: एनएच-34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, चालक समेत तीन घायल; ट्रक छोड़कर भागा

Tue, 06 Oct 2026 11:57 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 AM IST
सार

एनएच-34 के बहचौला फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
 

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Meerut: Speeding Truck Hits E-Rickshaw on Bahchaula Flyover, Three Injured
हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में एनएच-34 के बहचौला फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया। सैनी गांव से सवारियां लेकर मेरठ की ओर जा रहे ई-रिक्शा में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक समेत तीन लोग घायल हो गए।

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हाईवे पर चढ़ते ही ट्रक ने मारी टक्कर
बताया गया कि ई-रिक्शा चालक सैनी गांव से सवारियां लेकर सर्विस रोड से मेरठ की ओर जा रहा था। जैसे ही ई-रिक्शा हाईवे पर चढ़ा, तभी रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा चालक और तीन सवारियां घायल हो गईं।
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घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सभी घायलों को नजदीकी गंगानगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

ट्रक छोड़कर चालक फरार
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया। हादसे के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए मामूली जाम भी लगा, जिसे पुलिस ने संभाल लिया।

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