मेरठ: एनएच-34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, चालक समेत तीन घायल; ट्रक छोड़कर भागा

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सभी घायलों को नजदीकी गंगानगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।



ट्रक छोड़कर चालक फरार

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया। हादसे के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए मामूली जाम भी लगा, जिसे पुलिस ने संभाल लिया।