आरक्षी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा: दूसरे दिन पांच अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, 840 ने लगाई दौड़

यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से शुरू हुई। दूसरे दिन मंगलवार को 840 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इनमें 39 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं। दौड़ के दौरान पांच अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। सभी को उपचार के लिए मोदीपुरम स्थित एचडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पहले दिन 828 ने लगाई थी दौड़

परीक्षा के पहले दिन सोमवार को 828 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए थे, जबकि 47 अनुपस्थित रहे। इस दौरान 10 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई थी। इनमें सात को मोदीपुरम के एसडीएस ग्लोबल अस्पताल और तीन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।



दो अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर

एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती गौतमबुद्ध नगर के प्रिंस और बागपत के सुमित डांगी के पैर में फ्रैक्चर बताया गया था। हालांकि, सभी अभ्यर्थियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई थी। अस्पताल में भर्ती कराए गए अभ्यर्थियों में शामली के अजय, गाजियाबाद के मुकुल, मुजफ्फरनगर के विपुल, मोदीनगर के आकाश, शामली के रितिक शर्मा, गौतमबुद्ध नगर के प्रिंस और बागपत के सुमित डांगी शामिल थे। वहीं पल्लवपुरम के रूपेश और सहारनपुर के प्रियांश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।