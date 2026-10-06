मेरठ: कान्हा उपवन गौशाला में गोवंशों की दुर्दशा, रोज 4-5 गोवंशों की मौत का दावा; हिंदू रक्षा दल का धरना

चिकित्सक तैनात नहीं होने का आरोप

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद गौशाला में गोवंशों की लगातार दुर्दशा हो रही है। उनका दावा है कि यहां रोजाना गोवंशों की मौत हो रही है। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि गौशाला में कोई मुख्य चिकित्सक तैनात नहीं है, जिसके कारण बीमार गोवंशों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है।



अपर नगर आयुक्त ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

धरने की सूचना पर अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने गोवंशों की देखभाल सुनिश्चित करने की बात कही। इसके बाद अधिकारियों ने मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।