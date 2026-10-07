मेरठ: दोस्तों के साथ घूमकर लौटे पीएसी कर्मी की मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 07 Oct 2026 12:08 AM IST
सार
गाजियाबाद की 47वीं पीएसी में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिराग को दो दोस्त घूमने के बाद बीमार हालत में घर छोड़कर गए थे। परिजनों ने तुरंत चिराग को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।
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विस्तार
कंकरखेड़ा स्थित शिवलोक पुरी निवासी चिराग सेन (31) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह गाजियाबाद की 47वीं पीएसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सोमवार शाम वह अपने दो दोस्तों बाबू और अंकित के साथ घूमने निकले थे। रात करीब 11 बजे दोनों दोस्त चिराग को घर छोड़कर चले गए। उस समय चिराग की तबीयत खराब थी। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें पास के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबेडकर रोड स्थित शिवलोक पुरी निवासी दीपक ने बताया कि भाई चिराग सोमवार शाम बाबू और अंकित के साथ घर से निकले थे। देर रात करीब 11 बजे दोनों उसे घर छोड़कर चले गए। परिजनों ने बताया कि उस समय चिराग की हालत ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आनन-फानन परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजनों ने दोनों दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर कंकरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने दोनों दोस्तों को बुलाकर उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद आरोपों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद आरोपों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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