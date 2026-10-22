मेरठ: दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर असमंजस, शहर में 10 लाख के अवैध पटाखे बरामद

पटाखों की बिक्री के पोस्टर, लोग असमंजस में

मेरठ में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पटाखों की बिक्री के दावे किए जा रहे हैं। शहर के कई स्थानों पर पटाखे बेचने संबंधी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पुलिस अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के मामलों में छापेमारी कर रही है। ऐसे में लोगों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि पटाखे खरीदने और बेचने को लेकर प्रशासन के नियम क्या हैं।



एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि मेरठ में किसी के पास पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं है। यदि कोई पटाखे बेचता है या उन्हें अवैध रूप से स्टोर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा।



संयुक्त व्यापार संघ के अलग-अलग गुटों के अध्यक्ष नवीन गुप्ता और अजय गुप्ता का कहना है कि व्यापारियों को पटाखों के संबंध में प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को लागू दिशा-निर्देश सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि व्यापारियों और आम लोगों के बीच असमंजस की स्थिति न रहे।