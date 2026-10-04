मेरठ: विधायक अतुल प्रधान बोले- दो कचौरी-एक समोसा, सैनी समाज पर पूरा भरोसा; भाजपा नेता संगीत सोम पर साधा निशाना

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया। कहा कि वर्तमान में महिलाओं का एक डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है 'दो कचौरी, एक समोसा, लेकिन मैं महिलाओं का कहा गया डायलॉग नहीं दोहराऊंगा। मैं कहूंगा 'सामने वाले का नहीं भरोसा और सैनी समाज पर पूरा भरोसा।"

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उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन बांटा था, लेकिन इसके बदले उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अतुल प्रधान ने कहा कि भगवान राम भी 14 साल का वनवास काटकर वापस आए थे। इसी तरह सरधना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें भी 14 साल बाद अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया है।



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उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हिंदू-मुस्लिम की बात करती है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करता। आज 500 रुपये का नोट लेकर बाजार निकलने पर पन्नी भरकर सब्जी तक नहीं आती। विधायक ने कहा कि कोई उन पर जातिवाद का आरोप लगाए या कोई अन्य आरोप, वह जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साइकिल वितरण का उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देना है। कार्यक्रम में श्यामवीर, चरणसिंह, अमरपाल, पिंटू, बिट्टू, मोनू, दाताराम, विजयपाल, बाबर, विपिन, नितिन, सुरेंद्र, अंशुल, अरुण, मुरारी, विष्णु आदि मौजूद रहे।

लावड़ स्थित अंदावली मार्ग पर दाताराम सैनी के खेत में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले विचार गोष्ठी और मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक अतुल प्रधान ने करीब एक हजार छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि अब तक करीब नौ हजार छात्राओं को साइकिल दी जा चुकी हैं।