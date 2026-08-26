सरवर हत्याकांड: प्रेमिका की शादी के लिए सरवर को जिम्मेदार मानता था राहुल, तीन साल पुरानी रंजिश में कर दी हत्या

राहुल समेत होटल मालिक और मैनेजर गिरफ्तार

इस मामले में हस्तिनापुर थाना पुलिस और स्वाट टीम देहात ने मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर होटल मालिक रोबिन और मैनेजर ओमेन्द्र को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राहुल के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल .315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है।



अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच रही पुलिस

पुलिस के अनुसार फिलहाल हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है। प्रेम प्रसंग और सरवर को महिला की शादी के लिए जिम्मेदार मानने से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है।