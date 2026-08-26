सरवर हत्याकांड का खुलासा: होटल में गोली मारकर हत्या, बेडशीट में बांध शव नहर में फेंका, तीन गिरफ्तार

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के बस्तौरा नारंग गांव से 16 अगस्त से लापता सरवर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार सरवर को गढ़ चौपला के पास एक होटल में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या की गई और शव को बेडशीट में बांधकर मध्य गंग नहर में फेंक दिया गया। बाद में उसका शव हापुड़ जिले के नानपुर गांव के जंगल में रजवाहे के किनारे मिला था। मामले में मुख्य आरोपी राहुल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल मालिक और मैनेजर पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है।

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16 अगस्त को राहुल के साथ निकला था सरवर

मृतक के भाई रूस्तम के अनुसार, सरवर 16 अगस्त को असीलपुर कौठरा निवासी राहुल के साथ घर से निकला था। सरवर कैराना में भी रहता था, इसलिए परिजनों को लगा कि वह वहां गया होगा। बाद में उसका मोबाइल बंद आने लगा। रूस्तम का कहना है कि उसी दिन सरवर से फोन पर बात हुई थी। उसने बताया था कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ रखा है। परिवार ने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया।