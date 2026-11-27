'वोट चाहिए तो हाई कोर्ट बेंच चाहिए'

कमिश्नरी चौराहे पर बड़ी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बेंच की मांग उठाई जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा।



प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक

अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस मौजूद रही। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक हुई। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हाई कोर्ट बेंच मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।