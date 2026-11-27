मेरठ: कमिश्नरी चौराहे पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, बोले- वोट चाहिए तो हाई कोर्ट बेंच दो, पुलिस से नोकझोंक
मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर शुक्रवार को हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बेंच नहीं मिली तो आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक हुई।
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मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आगामी चुनाव में वोट नहीं देने की चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच देनी होगी। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस मौजूद रही। इस बीच अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
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'वोट चाहिए तो हाई कोर्ट बेंच चाहिए'
कमिश्नरी चौराहे पर बड़ी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बेंच की मांग उठाई जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक
अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस मौजूद रही। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक हुई। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हाई कोर्ट बेंच मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।