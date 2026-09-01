55 किलो वनस्पति और 21 किलो मिल्क पाउडर सीज

नमूना लेने के बाद टीम ने करीब 55 किलो वनस्पति और 21 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर को सीज कर खाद्य कारोबारी की अभिरक्षा में सौंप दिया। अधिकारियों के अनुसार सीज की गई वनस्पति की अनुमानित कीमत करीब 11 हजार रुपये और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत करीब 9,450 रुपये है।



200 किलो खोया कराया नष्ट

खराब और अस्वच्छ स्थिति में रखे तथा मिलावट के संदेह वाले करीब 200 किलो खोये को कारोबारी की सहमति से नष्ट करा दिया गया। नष्ट किए गए खोये की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है।



प्राथमिकी दर्ज, कानूनी कार्रवाई शुरू

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से जनमाष्टमी और अन्य त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच जारी रखने की बात कही गई है।