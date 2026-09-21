Meerut News: मेरठ कैंट बोर्ड इलेवन ने बिजली विभाग को एक रन से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Mon, 21 Sep 2026 06:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गांधी बाग क्रिकेेट एकेडमी में मेरठ कैंट बोर्ड इलेवन और बिजली विभाग इलेवन की टीम के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में कैंट बोर्ड इलेवन ने एक रन से मैच जीता। मैच में बल्लेबाजी करने उतरी मेरठ कैंट बोर्ड इलेवन की शुरुआत सधी हुई रही। कप्तान सीईओ जाकिर हुसैन ने 25 गेंद में 3 चौकों की मदद से 24 रन की पारी खेली।
शब्बारुल हसन ने 39 गेंद में 5 चौकों के साथ 42 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। आशु ने भी 19 रन का योगदान दिया। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए। बिजली विभाग इलेवन की ओर से करण बालियान ने 3 विकेट, हिमांशु ने 2 विकेट लिए। 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिजली विभाग इलेवन की टीम की शुरुआत में झटके लगे। कैंट बोर्ड के कप्तान जाकिर हुसैन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए ओपनर नितिन तेवतिया को 13 और कप्तान हिमांशु को 20 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा।
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मनीष पंवार ने 27 गेंद में 25 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जग्गा ने उन्हें बोल्ड कर मैच का रुख मोड़ दिया। अंतिम ओवर में जीत के लिए जरूरी रन बनाने के प्रयास में मनजीत सिंह रन आउट हो गए और टीम 132 रन पर ऑल आउट हो गई। कैंट बोर्ड ने एक रन से मैच जीता। कैंट बोर्ड की ओर से तनकीब अख्तर ने 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान सीईओ जाकिर हुसैन और जग्गा ने 2-2 विकेट हासिल किए।
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