मेरठ: भैंसाली बस अड्डे के सामने होटल में शामली के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

कमरा खोलने पर पंखे से लटका मिला शव

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर युवक का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



फॉरेंसिक टीम ने भी की जांच

घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस युवक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।