मेरठ: 22 साल की विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति फरार, चार साल पहले हुई थी शादी, रोते हुए ये बोली मां

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विज्ञापन ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के पूर्वा इलाही बख्श में दहेज उत्पीड़न के चलते 22 वर्षीय मुस्कान की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की मां शमा ने पति आदिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

पूर्व इलाही बख्श कच्चा दगड़ा निवासी शमा की बेटी मुस्कान (22) का निकाह करीब चार वर्ष पूर्व आदिल पुत्र असलम चौधरी निवासी पूर्वा इलाही बख्श के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही आदिल कम दहेज लाने को लेकर मुस्कान के साथ अकसर मारपीट, गाली-गलौज और उत्पीड़न करता था।



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बताया गया कि चार अक्तूबर 2026 की रात करीब 11 बजे आदिल अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर अपनी सास की बहन सलमा के घर पहुंचा। दोनों रात में वहीं रुके। आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे आदिल ने मुस्कान की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भाग गया।

