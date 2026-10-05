सहारनपुर: सोलानी नदी में पुल के नीचे मिला युवक का शव, नोच रहे थे कुत्ते; पुलिस की जांच में सामने आई ये बात

बिहारीगढ़ स्थित सतपुरा गांव के पास सोलानी नदी में सोमवार सुबह एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला। शव को कुत्तों ने बुरी तरह नोच रखा था और आसपास पत्थरों पर खून के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान तोता टांडा निवासी रियाजुद्दीन (40) के रूप में हुई। वह रविवार शाम घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। सोमवार सुबह करीब पांच बजे ग्रामीणों ने पुल के नीचे शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आकर उसकी शिनाख्त की। उसके बाद परिजनों को जानकारी दी। कुछ देर बाद परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।परिजनों का कहना था कि रियाजुद्दीन परिवार में विवाद के कारण तनाव में था। वह पिछले कई दिन से परेशान चल रहा था। पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि उसने पुल से छलांग लगाई होगी, जिससे उसकी मौत हुई। रातभर शव पड़े रहने के दौरान आवारा कुत्तों ने उसे नोच लिया।रियाजुद्दीन कुकर, छतरी आदि की मरम्मत का काम करता था। वह अपने पांच बच्चों और परिवार का पालन-पोषण करता था। परिजनों के अनुसार, वह पारिवारिक विवाद के कारण तनाव में था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।प्रथम दृष्टया मामला पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।-शशि प्रकाश शर्मा, सीओ