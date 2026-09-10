मेरठ: मंदिर में पुलिस को देखते ही नाबालिग दुल्हन को छोड़कर भागा दूल्हा, 13 साल की बालिका से कर रहा था शादी

सीडब्ल्यूसी कर रही काउंसिलिंग

सीडब्ल्यूसी की ओर से पिछले तीन दिनों से मामले की जांच की जा रही है। किशोरी की काउंसिलिंग भी कराई जा रही है। समिति आरोपियों के नाम-पते और पूरे घटनाक्रम से संबंधित जानकारी जुटा रही है।



पुलिस को अभी नहीं मिली तहरीर

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस और बाल कल्याण समिति अपने-अपने स्तर से मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शादी की तैयारी किसने कराई थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।