मेरठ: मंदिर में पुलिस को देखते ही नाबालिग दुल्हन को छोड़कर भागा दूल्हा, 13 साल की बालिका से कर रहा था शादी
मेरठ के शेरगढ़ी स्थित मंदिर में 13 वर्षीय किशोरी की 20 वर्षीय युवक से शादी की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही दूल्हा परिवार समेत भाग गया। किशोरी को बरामद कर सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया है।
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मेरठ के शेरगढ़ी स्थित एक मंदिर में 13 वर्षीय किशोरी की 20 वर्षीय युवक से शादी की कोशिश का मामला सामने आया है। शादी की रस्म के दौरान सूचना मिलने पर मेडिकल थाना पुलिस ने मंदिर में छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा अपने परिवार के साथ मौके से भाग गया। लड़की पक्ष के लोग भी वहां से चले गए। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया है।
मंदिर में चल रही थी शादी की रस्म
मामला सोमवार का बताया गया है। मेडिकल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शेरगढ़ी स्थित मंदिर में 13 साल की नाबालिग किशोरी की 20 वर्षीय युवक से शादी कराई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मंदिर में शादी की रस्म चल रही थी। वहां लड़की और लड़का पक्ष के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
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पुलिस पहुंची तो भाग गया दूल्हा
पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि 20 वर्षीय युवक अपने परिजनों के साथ मौके से फरार हो गया। लड़की पक्ष के लोग और अन्य मौजूद लोग भी वहां से चले गए। मंदिर में किशोरी और उसकी मां रह गईं। इसके बाद पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सूचना दी।
किशोरी को सीडब्ल्यूसी को सौंपा
सीडब्ल्यूसी की टीम मंदिर पहुंची और किशोरी को अपने साथ केंद्र ले गई। वहां किशोरी और उसकी मां से पूछताछ की गई। जांच में किशोरी की उम्र 13 वर्ष और युवक की उम्र 20 वर्ष बताई गई।
सीडब्ल्यूसी कर रही काउंसिलिंग
सीडब्ल्यूसी की ओर से पिछले तीन दिनों से मामले की जांच की जा रही है। किशोरी की काउंसिलिंग भी कराई जा रही है। समिति आरोपियों के नाम-पते और पूरे घटनाक्रम से संबंधित जानकारी जुटा रही है।
पुलिस को अभी नहीं मिली तहरीर
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस और बाल कल्याण समिति अपने-अपने स्तर से मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शादी की तैयारी किसने कराई थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।