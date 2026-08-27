मेरठ-सरधना मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से डेढ़ साल के हारिस की मौत, पिता गंभीर घायल

पीछे से ई-रिक्शा ने मारी टक्कर

महावीर यूनिवर्सिटी के पास ग्राम पोहल्ली के निकट पीछे से आए ई-रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जाकिर और उसका मासूम बेटा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।



अस्पताल में मासूम ने तोड़ा दम

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को कंकरखेड़ा स्थित दीवान अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने डेढ़ वर्षीय हारिस को मृत घोषित कर दिया। जाकिर का अस्पताल में उपचार चल रहा है।



पुलिस के अनुसार हादसे में शामिल ई-रिक्शा चालक की पहचान गुड्डू (34) निवासी मोहल्ला भाटवाड़ा, सरधना के रूप में हुई है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।