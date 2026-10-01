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Meerut News: मेडिकल स्टोर संचालक के बेटे पर लाठी-डंडों से किया हमला

Thu, 01 Oct 2026 09:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:49 PM IST
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Medical store owner's son attacked with sticks and rods.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की तारापुरी आरा मशीन वाली गली में मेडिकल स्टोर संचालक फहीम के 16 वर्षीय बेटे समीर को फोन कर बुलाने के बाद मारपीट करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद परिवार को घटना की जानकारी हुई। मामले में पीड़ित के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
तारापुरी निवासी फहीम ने लिसाड़ी गेट थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि बेटा समीर दुकान पर बैठता है। मुख्य आरोपी अक्सर दुकान से सामान ले जाता था और पैसे मांगने पर समीर से गाली-गलौज करता था। 24 सितंबर को भी आरोपी सामान लेने पहुंचा। समीर ने पहले का भुगतान नहीं होने की बात कहते हुए सामान देने से मना कर दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज आरोपी ने मंगलवार रात करीब 8:30 बजे समीर को फोन किया और अपना पैसा लेने के बहाने आरा मशीन वाली गली में बुलाया।
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आरोप है कि हमलावरों ने समीर पर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई में किशोर के शरीर पर कई चोटें आईं। पीड़ित के पिता के मुताबिक डर के कारण समीर ने घटना की जानकारी परिवार को नहीं दी। 30 सितंबर को उन्हें घटना का पता तब चला, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो देखा। इसके बाद बेटे से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बताई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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