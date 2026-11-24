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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर दहेज में अतिरिक्त रकम, कार और मकान की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।भगवानपुर चट्टावन निवासी नेहा तोमर ने मुंडाली थाना पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गंगानगर मेरठ निवासी अरविंद के साथ उसकी शादी 10 दिसंबर 2024 को हुई थी। जिसमें उसके परिजनों ने 30 से 35 लाख रुपये खर्च किए थे, इसके अलावा 11 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण सहित घरेलू सामान दिया था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उससे कार और आवासीय मकान की मांग करते हुए मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया गया। 14 नवंबर की रात करीब साढ़े दस बजे पति अरविंद, राजेंद्र, विमलेश देवी, रेनू, इंदु द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। हमले में उसके हाथ के अंगूठे और कंधे पर चोटें आईं। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर वह अपने मायके भगवानपुर चट्टावन आ गई।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।