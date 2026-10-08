Meerut News: कार्याें का बहिष्कार कर लेखपालों ने दिखाई एकजुटता

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लेखपालों ने एक साथ सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों को छोड़ दिया और आरसी-9 पोर्टल, आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र, कन्या सुमंगला योजना और आधार कार्ड सत्यापन सहित सभी प्रकार के डिजिटल व ऑनलाइन कार्यों से स्वयं को अलग कर लिया।तहसील अध्यक्ष अजय कुमार एवं तहसील मंत्री हितेश कुमार ने कहा कि संगठन का प्रत्येक सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। जब तक प्रदेश स्तर से आगामी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक सभी संगठनात्मक निर्णयों का पालन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बहिष्कार शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। तहसील मवाना के समस्त लेखपालों की सामूहिक सहभागिता और पूर्ण एकजुटता से शासन-प्रशासन का ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह ठप रहा।