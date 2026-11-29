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चिरोड़ी गांव निवासी मनोज (30) मजदूरी करता है। बताया गया कि शनिवार शाम मजदूरी कर घर लौटते समय वह सरधना रोड पर गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दौराला चौराहे की ओर से तेज गति से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक मजदूर को कुचलते हुए मौके से भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। पत्नी आंचल ने थाने पहुंचकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ तहरीर दी। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर फरार चालक और कार की तलाश में जुटी है।

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दौराला। सरधना रोड पर गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे मजदूर को तेज गति से आई कार ने टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मोदीपुरम स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।