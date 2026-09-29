Meerut News: कृष्ण की बाल लीलाओं संग हनुमान जी की 108वीं महाआरती

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मेरठ। ग्रीन वुड सिटी सोसाइटी बागपत बाईपास स्थित गौरीशंकर मंदिर परिसर में मंगलवार को भागवत कथा के साथ पवनसुत हनुमान जी की 108वीं महाआरती भक्ति भाव से हुई। कथा व्यास बृजेश शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और मातृशक्ति मौजूद रही। हनुमान जी को चोला अर्पण करने का सौभाग्य संजीव जैन परिवार को मिला। महाभोग प्रसाद की व्यवस्था एनके अग्रवाल, देवेश चौहान, आलोक गुप्ता और दीपक पुंडीर परिवार ने की।