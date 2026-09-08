Meerut News: कढ़ी-चावल का प्रसाद बंटा

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मवाना। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में कान्हा की छठी पर थाना तिराहे के पास कढ़ी-चावल के भंडारे का आयोजन किया गया। पूजन व आरती के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि चिकित्सक डाॅ. एमडी शर्मा और डाॅ. अनिल खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। डॉ. शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता व भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। वहीं डॉ. खन्ना ने जनसेवा को ही सबसे बड़ी प्रभु सेवा बताया। आयोजन को सफल बनाने में दिनेश सैनी, सोनू सैनी, कुणाल, नैतिक और मोबिन कुमार का विशेष योगदान रहा।