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पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा जीटीबी सहारनपुर के प्रबंधक रोशन कुमार प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेश पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों की सहायता से गत वर्ष 20 दिसंबर को मोहल्ला कायस्तान स्थित संपत्ति पर बैंक ने कब्जा प्राप्त किया था। कब्जा प्राप्त करने के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा संपत्ति पर बैंक की सील तथा ताला लगाया गया था। वर्तमान में यह पता चला है कि कुछ समय पहले विकास कुमार निवासी निकट बडा मंदिर मोहल्ला इकराम कस्बा रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर व अन्य व्यक्तियों द्वारा बैंक की सील व ताला तोड़कर संपत्ति में पुनः प्रवेश कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। उक्त घटना के कारण बैंक के वैधानिक कब्जे में हस्तक्षेप हुआ है तथा वसूली की कार्रवाई बाधित हो रही है। जांच अधिकारी प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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रामपुर मनिहारान। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधक ने बैंक की ओर से कब्जे में ली गई बंधक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।