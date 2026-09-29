हॉकी : डीएवी सदर जूनियर टीम ने लिटिल स्टार को 1-0 से हराया

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मेरठ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर खेले गए अंडर-14 वर्ग की बालक हॉकी प्रतियोगिता में मंगलवार को तीसरे स्थान के लिए लिटिल स्टार टीम और डीएवी सदर जूनियर टीम के बीच मैच हुआ। इसमें डीएवी सदर जूनियर स्कूल की टीम ने लिटिल स्टार को 1-0 से पराजित किया। कोच जोगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों टीमें बराबरी पर खेल रही थी। अंतिम समय में डीएवी सदर टीम को पेनाल्टी स्ट्राॅक मिला। इसमें डीएवी सदर के फारवर्ड खिलाड़ी साहिल ने अपनी टीम के लिए निर्णायक गोल कर 1-0 से जीत दिलाई। संवाद