Meerut News: हसनपुर कलां राशन दुकान चुनाव, राजकुमार 32 मतों से विजयी

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माछरा। माछरा ब्लॉक के गांव हसनपुर कलां में सोमवार को सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के लिए चुनाव कराया गया। इसमें राजकुमार ने अपने प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र खटाना को 32 मतों से हराकर जीत हासिल की। राजकुमार को 175 मत और राजेंद्र खटाना को 143 मत प्राप्त हुए।यह चुनाव ब्लॉक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पहले हसनपुर कलां की राशन दुकान पड़ोसी गांव रछौती की ममता राशन दुकान से जुड़ी थी। इससे ग्रामीणों को राशन लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण गांव में अलग दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआत में राजेश शर्मा, राजकुमार और राजेंद्र खटाना ने आवेदन दिए थे। चुनाव से पहले राजेश शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया। मतदान के दौरान ग्रामीणों से हस्ताक्षर कराकर वोट डलवाए गए। मतगणना के बाद राजकुमार को विजयी घोषित किया गया।एडीओ पंचायत विक्रांत त्यागी ने बताया कि चुनाव की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह रिपोर्ट जल्द ही तहसील मवाना को भेजी जाएगी। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजकुमार को राशन विक्रेता की दुकान संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रीति देवी, समाजसेवी जग्गी प्रधान, एडीओ आरडी भुवनेश्वर शर्मा, एडीओ कोऑपरेटिव वीरेंद्र पाल, ग्राम पंचायत सचिव निशा शर्मा, जितेंद्र कुमार व ग्रामीण मौजूद रहे।