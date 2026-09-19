Meerut News: पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक पर हुई महाअर्चना
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:52 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:52 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। आदर्श नगर स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के अवसर पर जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर देवाधिदेव पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। दशलक्षण महापर्व के तहत उत्तम शौच धर्म की महाअर्चना की गई।
महाअर्चना के बाद क्षुल्लक सहज सागर महाराज के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधिविधान के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। शांतिनाथ भगवान की शांतिधारा करने का सौभाग्य पंकज जैन, नमन जैन, शौर्य जैन, मुकेश जैन, रविश जैन, आदिश जैन, हनी जैन, प्रदीप जैन और अक्षय जैन को प्राप्त हुआ। पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान के चरणों में लड्डू अर्पित किए गए। यह सौभाग्य प्रदीप जैन, नितिन जैन और वैभव जैन को प्राप्त हुआ। महाअर्चना की मांगलिक क्रियाएं दीपक जैन दिवाकर ने विधानपूर्वक संपन्न कराईं।
कार्यक्रम में पंकज जैन, सौरभ जैन, अरनव जैन, कमल कुमार जैन, मुकेश जैन, अनुज जैन, अनिल जैन, आशीष जैन, दीपक जैन, राजेश जैन, प्रमोद जैन, नितिन जैन, नमन जैन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सरधना। आदर्श नगर स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के अवसर पर जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर देवाधिदेव पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। दशलक्षण महापर्व के तहत उत्तम शौच धर्म की महाअर्चना की गई।
महाअर्चना के बाद क्षुल्लक सहज सागर महाराज के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधिविधान के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। शांतिनाथ भगवान की शांतिधारा करने का सौभाग्य पंकज जैन, नमन जैन, शौर्य जैन, मुकेश जैन, रविश जैन, आदिश जैन, हनी जैन, प्रदीप जैन और अक्षय जैन को प्राप्त हुआ। पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान के चरणों में लड्डू अर्पित किए गए। यह सौभाग्य प्रदीप जैन, नितिन जैन और वैभव जैन को प्राप्त हुआ। महाअर्चना की मांगलिक क्रियाएं दीपक जैन दिवाकर ने विधानपूर्वक संपन्न कराईं।
विज्ञापन
कार्यक्रम में पंकज जैन, सौरभ जैन, अरनव जैन, कमल कुमार जैन, मुकेश जैन, अनुज जैन, अनिल जैन, आशीष जैन, दीपक जैन, राजेश जैन, प्रमोद जैन, नितिन जैन, नमन जैन मौजूद रहे।
विज्ञापन